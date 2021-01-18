فئات العمالة غير المنتظمة المستهدفة لبرامج الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تطوير صندوق لرعاية ودمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.وأكدت الوزارة أن اللجنة تستهدف عدة فئات فى قطاع العمالة غير المنتظمة وهم:--الصيادين.-عمال المقاولات.- المزارعين.- السائقين.- معاونة الأسر والخدمة في المنازل.- عمال تدوير القمامة.- الباعة الجائلين.