زامبيا: الدعم الطبي الصيني يعزز قدرات بلادهم على مكافحة كورونا

أكد خبراء في زامبيا أن الدعم الطبي الذي تقدمه الصين لبلادهم من شأنه تعزيز قدرات زامبيا على مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد - 19، موضحين أن الصين مستمرة في تقديم الدعم إلى القارة الأفريقية بهدف مكافحة كورونا.وأضافوا " أنه بالنسبة لزامبيا، فإن كثيرا من الدعم جاء في الوقت الذي تحتاجه بالفعل، وأنه يأتي في شكل أجهزة طبية يتم استخدامها لاستكمال جهود الحكومة لمكافحة وباء كورونا ".وقال البروفيسور ونسماس مانياتى عميد كلية العلوم الطبيعية بجامعة زامبيا " إنه عندما بدأنا جهود المكافحة كانت قدرات زامبيا ضئيلة ولا تتناسب مع ماتتطلبه عملية مكافحة هذا الوباء، ولكن هذه القدرات تزايدت بعد أن تلقينا مساهمات طبية من الصين، وأصبح بإمكاننا إجراء الكثير من التجارب".وتابع أن الصين قدمت أيضا أجهزة وقائية للعاملين في مجال المكافحة، بالاضافة إلى تقديم امدادات طبية لم يكن بمقدور زامبيا تصنيعها.وأكد قائلا " إن المضى قدما يتطلب التعاون من أجل اجراء بحوث متطورة، ونحن نرغب فى تعزيز قدراتنا لتقديم حلول محلية لمكافحة كورونا ".من جانبه، قال الخبير جيمس نيريندا المتخصص فى الكيمياء الحيوية " إن الصين تقدم الدعم إلى أفريقيا فى وقت حرج للمساعدة على مكافحة وباء كورونا، وقد ساعدتنا حقًا ".وأشار اإلى أن بلاده لم تتلق أى أجهزة فحص أو حتى لقاحات من الغرب ودول أخرى كبيرة.