مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الرقمي يبحثان تسريع نمو الاقتصاد الرقمي

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأثنين، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، أوجه تعزيز التعاون في جميع المجالات المعنية بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي من خلال هدف ورؤية المنظمة.وقال الحجرف- حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية- إن المنظمة تسعى إلى تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال دعم تمكين المرأة، والشباب، ورواد الأعمال، إضافة إلى قيام الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد، والصحة الرقمية، وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.وأكد أن ما ورد في إعلان (قمة العُلا) من ضرورة التنسيق مع منظمة التعاون الرقمي لما لها من أهمية في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير مجالاته، معبرًا عن تقديره لمبادرة تأسيس منظمة التعاون الرقمي بعضوية كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية.