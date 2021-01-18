«الصحة العالمية» تتوقع تجاوز وفيات كورونا عالميًا الـ100 ألف أسبوعيًا

قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب مرض «كوفيد-19» على 100 ألف في الأسبوع من أكثر من 93 ألفًا الأسبوع الماضي.وقال في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة، إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمائة من أعداد الوفيات الراهنة، وفي أوروبا تستقر أعداد الوفيات والإصابات لكن على مستويات مرتفعة، وحاليًا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده.