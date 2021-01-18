1500 إصابة جديدة بكورونا فى رومانيا

سجلت رومانيا 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي للحالات في البلاد إلى 700 ألف إصابة.وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 17 ألف روماني توفوا جراء الإصابة بكوفيد- 19، فيما يتلقى العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة نحو 1000 حالة.وتلقى نحو 205 آلاف روماني اللقاح المضاد للفيروس حتى الآن، مع وجود إبلاغ عن ظهور آثار جانبية طفيفة وشائعة بين مئات المرضى.