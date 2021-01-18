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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«وزراء البحرين» يثمن المتابعة الملكية لأوضاع محتجزى قطر حتى الإفراج عنهم

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:32 م
مجلس الوزراء البحريني
مجلس الوزراء البحريني
نيفين أشرف
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ثمن مجلس الوزراء البحريني المتابعة الملكية لأوضاع البحارة البحرينيين الذين تم احتجازهم في قطر لحين عودتهم سالمين إلى المملكة، تحت رعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار حرصه الدائم على ضمان حقوقهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عُقد صباح اليوم عن بُعد، برئاسة ولي عهد المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فيما أعرب المجلس عن تقديره لدور سلطنة عمان في متابعة هذا الشأن.

كما رحب مجلس الوزراء البحريني بالبيان الذي أصدره البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بالشريكين الاستراتيجيين الرئيسيين، وأكد المجلس أن هذه الخطوة تضيف دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي حققت نجاحات استثنائية في مواجهة تحديات إقليمية وعالمية بالغة الدقة.

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