4703 إصابات جديدة بكورونا فى سويسرا

أعلنت سويسرا اليوم الإثنين، عن تسجيل أربعة آلاف و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي أعداد المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 499 ألفًا و931 حالة.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه تم تسجيل 121 حالة وفاة متأثرة بالفيروس على مدى يومي السبت والأحد الماضيين؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 8715 حالة.يذكر أن الهيئة السويسرية الحكومية للأدوية والأجهزة الطبية (سويسمديك) وافقت يوم الثلاثاء الماضي على استخدام لقاح "موديرنا" للتطعيم ضد فيروس "كورونا"؛ ليصبح ثاني لقاح يتم اعتماده في سويسرا بعد الموافقة على لقاح "فايزر" في ديسمبر الماضي.