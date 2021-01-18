محافظ المنيا يتابع سير العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صور)

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تم التواصل والتنسيق مع مدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدا أنه يجري حاليا إعداد خطة متكاملة لتنظيم العمل، من خلال ميكنة جميع الخدمات للارتقاء بمستوى الأداء المقدم لأصحاب المعاشات والمستحقين، وسيتم تطوير منظومة العمل بما ينعكس على التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وتقديم الخدمات لهم بصورة لائقة.جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، فرع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - القطاع الحكومي، بالمنيا الجديدة، للوقوف على انتظام سير العمل، وكذلك التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما تابع المحافظ، عددا من الأقسام، واطلع على آلية سير العمل وكيفية تقديم الخدمات للجمهور، وإلتقي بعدد من المواطنين، كما استمع إلى شكواهم وعلى الفور وجه المحافظ بوضع الحلول العاجلة لكافة مشاكل المواطنين المتواجدين، وعدم تأخير الإجراءات الخاصة بهم.وناشد المحافظ المواطنين المترددين علي فرع الهيئة بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين.