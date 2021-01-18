وزير التموين: المخزون الاستراتيجى للقمح يكفى 5 أشهر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، إن المخزون الاستراتيجي لمحصول القمح يكفي 5 أشهر، فضلًا عن 3 أشهر احتياطيًا من السكر.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في ضوء دعوة المجلس الحكومة لعرض ما تم إنجازه من برنامج الحكومة.وأشار المصيلحي، إلى أن هناك احتياطيًا من الأرز يكفي حتى أكتوبر 2021، واحتياطيًا من الزيت يكفي 3.7 شهر، مضيفا أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، موضحًا أن هذه المستويات حققتها الوزارة برؤية وتوجيهات الرئيس فى ظل أزمة فيروس كورونا، قائلًا: نحن فى موقف متميز والسلع متاحة فى السوق ولم نسمع عما يسمى الاحتكار السلعي، وهناك إتاحة من السلع، والأسعار ثابتة بالنسبة للسلع الأساسية واللحوم والدواجن، مؤكدًا أن اللحوم المجمدة تباع بـ 63 جنيهًا وسعر الدواجن وصل 30 جنيهًا.