حبس المتهم بإشعال النار في توك توك رفضت مالكته الزواج منه بكفر شكر

قررت النيابة العامة بكفر شكر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل لاتهامه بحرق مركبة توك توك ملك ربة منزل رفضت الزواج منه، فقرر الانتقام منها وأشعل النيران في المركبة مدعيا انه قدمه لها مهرا ولكنها ماطلته في الزواج.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال مالكة المركبة حيث قال المتهم في التحقيقات انه تربطه بصاحبة المركبة علاقة حب طويلة وانهما كانا عاملين في محل أسماك ونشأت بينهما علاقة عاطفية واتفقا على الزواج ولكنها كانت تماطله عندما يطلب منها الذهاب لأسرتها لطلبها للزواج.أضاف المتهم انها ظلت توهمه بحبها له وتحصل منه على أموال بحجة شراء "توك توك" كمشروع يدر ربحا عليهما لتدبير نفقات الزواج حتي وافقها واشتري "التوك توك" مهرا لها حتي انه ملكها إياه علي الأرواق الرسمية وكان يدفع القسط الشهري له من راتبه بالمحل.أوضح المتهم في أقواله في التحقيقات انه لاحظ بعد هذه الواقعة أنها تتهرب منه وطلبت ترك العمل في المحل والتنصل من الزواج منه وعندما طلب منها تنفيذ وعدها بالزواج منه رفضته وقالت له ليس لك عندي شىء والزواج قسمه ونصيب مما دفعني للتفكير للإنتقام منها فقررت حرق التوك توك بعد خداعها لي واستنزاف أموالي لشرائه واستولت عليه ولفظتني.فيما قالت صاحبة التوك توك الشاكية إن المتهم كان يهددها ويطلب منها الزواج عرفيا وهو ما رفضته فقرر الانتقام منها بحرق التوك توك.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بنشوب حريق بمركبة توك توك ملك " ن ف م 30 سنة ربة منزل ومقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنيت دائرة المركز.وبسؤال صاحبة التوك توك إتهمت " م. م. ح" مقيم منيا القمح شرقية بإشعال النيران بمركبة التوك توك ملكها وذلك لوجود خلافات بينهما لرغبته في الزواج بها عرفيًا ورفضها لذلك.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.