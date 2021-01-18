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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ141 وافدًا مشاركًا في كأس العالم لليد

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:26 م
الخدمة الطبية
الخدمة الطبية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية لـ141 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الأحد، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية، تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضحت أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ70 من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 سيارات قوافل طبية متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ71 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طوارئ، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 1562 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، كما تم إجراء اختبار الأنتيجن السريع Rapid antigen test لـ1409 من المشاركين في البطولة.

وفيما يخص نشر الوعي خلال فعاليات المباريات لفتت إلى أنه يتم تقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب التي تضم فرقًا من المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان.
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ141 وافدًا مشاركًا في كأس العالم لليد
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ141 وافدًا مشاركًا في كأس العالم لليد
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ141 وافدًا مشاركًا في كأس العالم لليد
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ141 وافدًا مشاركًا في كأس العالم لليد
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ141 وافدًا مشاركًا في كأس العالم لليد
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ141 وافدًا مشاركًا في كأس العالم لليد

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