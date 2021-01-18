تونس والكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
الإثنين 18/يناير/2021 - 05:16 م
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بحث وزير الصحة التونسي، الدكتور فوزي مهدي، اليوم الإثنين، مع سفير دولة الكويت بتونس، علي أحمد الظفيري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.
وذكرت وزارة الصحة التونسية- في بيان اليوم- أن المحادثات تطرقت إلى المشاريع الصحية الممولة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية، وأهمية الإسراع في إنجازها، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تشمل بناء وتجهيز 4 مستشفيات محلية، إلى جانب مشروع تأهيل 17 قسم طوارئ في عدة ولايات تونسية.
وأكد الطرفان ضرورة بذل المزيد من التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مجابهة جائحة (كوفيد- 19).
وذكرت وزارة الصحة التونسية- في بيان اليوم- أن المحادثات تطرقت إلى المشاريع الصحية الممولة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية، وأهمية الإسراع في إنجازها، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تشمل بناء وتجهيز 4 مستشفيات محلية، إلى جانب مشروع تأهيل 17 قسم طوارئ في عدة ولايات تونسية.
وأكد الطرفان ضرورة بذل المزيد من التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مجابهة جائحة (كوفيد- 19).