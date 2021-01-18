تونس والكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الصحة التونسي، الدكتور فوزي مهدي، اليوم الإثنين، مع سفير دولة الكويت بتونس، علي أحمد الظفيري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.وذكرت وزارة الصحة التونسية- في بيان اليوم- أن المحادثات تطرقت إلى المشاريع الصحية الممولة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية، وأهمية الإسراع في إنجازها، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تشمل بناء وتجهيز 4 مستشفيات محلية، إلى جانب مشروع تأهيل 17 قسم طوارئ في عدة ولايات تونسية.وأكد الطرفان ضرورة بذل المزيد من التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مجابهة جائحة (كوفيد- 19).