السياحة العالمية تنتخب رئيسًا جديدًا لها

عُقد اليوم أول اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالية لدورته الـ113 في مدريد، لانتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة السياحة العالمية من بين مرشحين اثنين فقط، هما مرشح الحكومة الجورجية والأمين العام الحالي "زوراب بولوليكاشفيلي"، ومرشحة الحكومة البحرينية سمو الشيخة "مي آل خليفة"، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لليونيسكو.جاء ذلك بحضور أعضاء الـ35 من المجلس التنفيذي الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة، وهم: الجزائر– أذربيجان– البحرين– البرازيل- الرأس الأخضر– تشيلي– الصين– الكونغو– ساحل العاج– مصر– فرنسا– اليونان– جواتيمالا– هندوراس– الهند– إيران– إيطاليا– اليابان– كينيا– ليتوانيا– ناميبيا– بيرو– البرتغال- كوريا الجنوبية– رومانيا- روسيا- المملكة العربية السعودية– السنغال– سيشيل– إسبانيا– السودان– تايلاند– تونس– تركيا– زيمبابوي.وقال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية وعضو اللجنة الاوربية للسياحة، إن المجلس التنفيذي هو مثل مجلس الإدارة لمنظمة السياحة العالمية، وهو المسئول عن ضمان قيام المنظمة بعملها والتزامها بميزانيتها، ويجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة، ويتألف من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بنسبة عضو واحد لكل 5 أعضاء كاملي العضوية لمدة 4 سنوات.وأشار إلى أن المجلس الحالي تم انتخابه أثناء انعقاد اجتماع الدورة الـ22 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مدينة Chengdu بالصين في سبتمبر 2017 أثناء أمانة الدكتور طالب الرفاعي للمنظمة.