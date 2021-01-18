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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: تزويد مستشفى الحميات بأجهزة طبية لدعم مرضى العزل

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:03 م
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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ثمن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدور الذي يقوم به الفريق الطبي بجميع المستشفيات لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن الأزمة كشفت المعدن الحقيقي لأبناء الوطن المخلصين، موجها التحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.

جاء ذلك خلال إعلان المحافظ عن تزويد مستشفى الحميات بمدينة المنيا بجهازي "مونتور"، مقدمة من جمعية «الأورمان»، لدعم العناية المركزة بقسم العزل ورفع كفاءة المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصل اجمالي عدد الاسرة المتطورة بالمستشفى الى 16 سريرا.

رافق المحافظ خلال زيارته لمستشفى الحميات، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، لمتابعة أعمال تسليم الجهازين للمستشفى، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة وربيع عبدالجليل مدير جمعية الأورمان بالمنيا.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جمعية الاورمان، في دعم ومساندة القطاع الطبي لمواجهة انتشار الفيروس ومساعدة أجهزة الدولة، في منع تفشي الموجة الثانية منه، إضافة لدورها في الدعم والمساندة لرعاية الاسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

وخلال جولته بمستشفى حميات المنيا، اطمئن المحافظ على توافر الأكسجين وكافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

واستجاب المحافظ، لطلب الدكتورة ولاء أبوالحسن مديرة المستشفى برفع كفاءة جهد الكهرباء لوجود مصعدين جديدين بالمستشفى، ودخول عدد من المباني المتطورة لخدمة المرضى، وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولي شبكة الكهرباء بالمنيا لزيادة جهد الكهرباء.

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