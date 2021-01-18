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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:02 م
ندوة بمركز إعلام
ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
هبه عويضه
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نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، ندوة بالتعاون مع الجبهة الدبلوماسية المصرية بعنوان "الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21 " بمركز إعلام الجمرك.

افتتح الندوة مجدي الغريب مدير المركز، مؤكدًا ضرورة نشر الوعي بين الشباب بالتحديات والمخاطر التي يتعرض لها الوطن ودور كل فرد في التصدي لها.

وتحدثت فاطمة عبد العزيز رئيس الجبهة الدبلوماسية المصرية عن دور الجبهة في الدفاع عن الدولة ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن وأن الدبلوماسية الشبابية موازية للدبلوماسية الرسمية تعمل علي تعريف الشباب بدورهم وكيفية مواجهة الصعاب.

وأوضح الدكتور حسام عيسي الباحث في الشئون السياسية والعلاقات الدولية، أن العلاقات بين الدول اساسها الصراع والسعي لفرض سيطرتها سواء بالاحتلال أو بالغزو الثقافي والسيطرة علي عقول الشباب وأن السياسة الخارجية هي انعكاس لوضع الدولة ولها أربع أسس هي: «القوة العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية، والإعلام».

وأضاف أن عوامل قوة الدولة تتمثل في الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والعلاقات الدولية وتلاحم النظام الإجتماعي مع النظام السياسي وهذا ما حدث في تفويض 267 الذي يعتبر اعلان عن تلاحم المجتمع مع القيادة السياسية ويعبر عن ديمقراطية الشارع.

وعرض الدكتور محمود عزت مدرس العلوم السياسية بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تجارب ناجحة لدور الدبلوماسية الشبابية في تشكيل صورة ذهنية إيجابية عن مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدًا على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية، وأن كل شاب يمثل وطنه سواء في الداخل أو الخارج، ولهذا يجب أن يكون لديه المعرفة اللازمة للقيام بدوره علي أكمل وجه.
«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدبلوماسية الشبابية في القرن الـ21».. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية

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