«مدبولي» يتابع خطة ترفيق المناطق الصناعية وموقف مدينة الروبيكي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع استعراض بيان تفصيلي بالقطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها على مستوى الجمهورية، وكشف البيان عن أنه في مدينة السادات فقد تم تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة إلى عدد (1076) قطعة بمساحات من (1500م2: 5000م2) ومتوقع انتهاء تنفيذ المرافق في أبريل 2021 ووصلت نسبه الإنجاز 90%، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخطيط قطعتي أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ المرافق لإحدى القطعتين، بينما جارٍ استكمال إنجاز المرافق في القطعة الثانية بنسبة تنفيذ 86%، ومتوقع نهوها في فبراير 2021، أما مدينة برج العرب الجديدة، فقد شهدت تخطيط شريحة جديدة بمساحة 100 فدان مكونة من 341 قطعة، موازية لشريط المطار من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.كما تم استعراض موقف ترفيق الأراضي على مستوى الجمهورية، ففي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخطيط مساحـة (1600 فدان) من المدينة على طريق رئيسي إلى قطع أراض بمساحـة (2000م2: 15000م2)، وفي مدينة بني سويف الجديدة، جارٍ إسناد أعمال تصميم المرافق لنحو 6 قطع بمنطقة الامتداد بمساحة 960 فدانًا، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2022، أما مدينة العلمين الجديدة، فإنه جارٍ تنفيذ المرافق لمساحات تتراوح من (2 مليون م2: 2.7 مليون م2 كمطور)، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2021، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية المدرجة بالمخطط الاستراتيجي حوالي 6 آلاف فدان.وعرضت وزيرة التجارة والصناعة موقف تنفيذ مشروع مدينة الروبيكي، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي، كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، فيما يتعلق برخص المباني لاعتماد الرسومات لإصدار تراخيص البناء للمنشآت، وتم أيضًا حل مشكلة شبكة الحماية المدنية لتواكب الكود المصري بزيادة عدد الطلمبات وتوريدها من خلال الهيئة العربية للتصنيع.وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه تمت مراجعة محاضر الأحقية لمصانع الغراء، وتم عمل مشروع تسكين لما تم بناؤه بمساحة 23 ألف م2، وتم توفير مساحة قدرها 6200م2 سيتم الاستفادة منها في تسكين بعض من مستحقي المدابغ، وتم تركيب 208 عدادات مياه لوحدات المدينة بالكامل، وتم التحكم في مداخل ومخارج المدينة بتركيب نظام مراقبة، كما تم إعداد هيكل إداري ولائحة إدارية لتنفيذ المهام بالمدينة.وأضافت الوزيرة أنه في إطار توفير الخدمات اللازمة للمشروع، فقد تم تنفيذ خط المياه ومحطة رفع المياه، على نفقة الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وتم الانتهاء من التنفيذ وبدء ضخ المياه بطاقة 12 ألف م3 يوم حاليًا، وبناءً على التوجيهات فقد قام جهاز مدينة العاشر من رمضان باستلام وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب بالروبيكي وتركيب العدادات فى يوليو 2020م، كما تم تركيب عدادات ذكية بأقطار مختلفة وذلك لجميع الورش والمصانع التي تم الانتهاء من إنشائها.كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة تقريرًا حول مشروع إنشاء 100 هنجر ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي، ويتضمن المشروع تنفيذ 80 هنجرًا مكونًا من دورين بمسطح 976م2 للدور الواحد، و20 هنجرًا معدنيًا مكونًا من دورين مساحة الهنجر 500م2، إلى جانب 68 ورشة بمسطح 121م2، وأرض المعارض، ومخزن بمسطح 10 آلاف متر مربع، ومركز للتدريب، ومركز تكنولوجي، ومحلات تجارية لتسويق المنتجات، وشبكات وبنية تحتية، وخزان ومحطة رفع.وعرضت الوزيرة الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة، حيث تم التنسيق مع المكاتب التجارية بالدول الشهيرة في مجال صناعة الجلود، وتم الحصول على كتيبات وكتالوجات لأحدث التصميمات للمنتجات الجلدية، وفي إطار برنامج الدعم الفني بالمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام تم الانتهاء من مسودة التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ووكالة التعاون الإيطالي للتنمية، وبموجبها تقوم الوكالة الإيطالية بتوفير تمويل قدره 3 ملايين يورو بهدف المساهمة في رفع القدرات الإنتاجية للمدينة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي لمخاطبة الجانب الإيطالي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم الدعم الفني.