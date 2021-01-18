«التعليم» تحذّر المديريات من عقد اختبارات «أونلاين» قبل الرجوع إليها

حذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس من تشتيت الطلاب وأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر منصات وتطبيقات مجهولة المصدر قد تضر بمصلحة الطلاب وتتعارض مع الأمن القومي.وعممت الوزارة خطابًا رسميًا على جميع المديريات التعليمية تناشد من خلاله مديري المديريات والمدارس بعدم نشر تعليقات تتضمن بيانات الطلاب أو المعلمين وعدم نشر أي منصة تعليمية أو تدريبية أو إجراء اختبارات «أونلاين» إلا بعد الرجوع إلى قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم.