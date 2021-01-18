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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وسط إجراءات احترازية مشددة.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة عن «دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد»

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:02 م
دور هيئة الرقابة
دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد
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وسط إجراءات احترازية مشددة، نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة بعنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والحد من مخاطره»، على مسرح الجامعة، برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار التعريف بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، والحد من مخاطره واحتفال هيئة الرقابة الادارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد والتي تنظمها الهيئة كل عام، بحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

وقال وكيل هيئة الرقابه الإدارية، ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية، إن هيئة الرقابة الإدارية تهدف إلى منع الفساد، ومكافحته بكل صوره مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد ولضمان حسن أداء الوظيفة العامة حفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة، مؤكدًا على أهمية دور الجامعات في مكافحة الفساد، موجهًا التحية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دورها المجتمعى فى كل التخصصات.

ورحب خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية، قائلاً: نحن الآن فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نعيش يومًا استثنائيًا، حيث نشارك بهذا اللقاء المهم احتفالات هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، مؤكدا على أن ما أنجزته مصر فى مجال مكافحة الفساد لم يكن يتم بأى حال من الأحوال دون وجود هذا المناخ الصحى الذى هيأته القيادة السياسية من أجل الوصول إلى تلك النتائج التى لفتت أنظار العالم وجعلت مصر واحدة من الدول الكبرى التى تسير بخطى واسعة فى هذا المجال.

وكرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وزير هيئة الرقابة الإدارية الدكتور حسن عبدالشافي، على هامش الندوة بتقديم درع الجامعة له من خلال رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، كما تم تكريم وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، على هامش الندوة من خلال تقديم درع الجامعة له من قبل رئيس الجامعة الدكتور محمد العزازي، وتبادل وكيل هيئة الرقابة تقديم الدرع بتسليم درع الرقابة الإدارية لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي.

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