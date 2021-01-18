الكاثوليكية تخصص الحلقة الأحدث من كلمة اليوم عن الروح القدس (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الروح القدس"، وذلك تحت شعار: "الروح القدس هو الذي يهب القُرّاء والسامعين كلًا بحسب استعدادات قلبه أن يفهموا كلام الله فهمًا روحيًّا، ويضع المؤمنين والخدمة في علاقة حية بالمسيح كلمة الآب وصورتهلكي يفرغوا في حياهم معنى ما يسمعونه ويتأملونه ويفعلونه".