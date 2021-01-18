الأنبا باخوم: شعار جديد للإيبارشية البطريركية في 2021

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن خدمة شباب الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية اتخذت "المسيح يحيا" شعارًا، والطوباوي كارلو شفيعًا لها خلال 2021.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن خدمة شباب الإيبارشية البطريركية في مشروعها السنوي لهذا العام، وضعت أعمدة أساسية ترتكز عليها من أجل شباب قديسين مرسلين للكنيسة المتمثلة والكائنة فيهم، واتخذت المسيح يحيا شعارًا، وكارلو شفيعًا.