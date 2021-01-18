«التنمية المحلية»: منظومة جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة متكاملة سيتم تفعيلها في القريب العاجل؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل المخلفات لطاقة، موضحًا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مكثفة مع الشركات المختصة في هذا المجال وهناك 7 شركات جاهزة للتنفيذ.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا النظام يتوافق مع مصر كثيرًا، لاسيما وأنه لا يحتاج إلى فصل المخلفات عن بعضها البعض، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ملف النظافة: "ربما لم يصل هذا الجهد للدرجة الكافية بعد، لكننا قمنا بإطلاق منظومة شكاوي بشعار "صوتك مسموع" لتلقي كل الشكاوي الخاصة بالقمامة ووصلت معدلات التنفيذ فيها بواقع 95%، وبعضها قمت بالنزول فيها بنفسي على أرض الواقع وتم اتخاذ قرارات فورية مع المسئولين عن هذا الوضع".وعن رصف الطرق داخل المدن، قال "شعراوي" إن بعض هذه الطرق متدهور بالفعل، وتم تشكيل لجنة في ضوء التوجيهات الرئاسية وتبين أن هذه الطرق تحتاج لـ40 مليار جنيه، ووجه الرئيس بالبدء الفوري بـ10 مليارات جنيه وتم صرف ملياري جنيه منها بالفعل، كما تم اعتماد 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء شبكة طرق.