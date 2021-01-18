رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التنمية المحلية»: منظومة جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:43 م
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة متكاملة سيتم تفعيلها في القريب العاجل؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل المخلفات لطاقة، موضحًا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مكثفة مع الشركات المختصة في هذا المجال وهناك 7 شركات جاهزة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا النظام يتوافق مع مصر كثيرًا، لاسيما وأنه لا يحتاج إلى فصل المخلفات عن بعضها البعض، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ملف النظافة: "ربما لم يصل هذا الجهد للدرجة الكافية بعد، لكننا قمنا بإطلاق منظومة شكاوي بشعار "صوتك مسموع" لتلقي كل الشكاوي الخاصة بالقمامة ووصلت معدلات التنفيذ فيها بواقع 95%، وبعضها قمت بالنزول فيها بنفسي على أرض الواقع وتم اتخاذ قرارات فورية مع المسئولين عن هذا الوضع".

وعن رصف الطرق داخل المدن، قال "شعراوي" إن بعض هذه الطرق متدهور بالفعل، وتم تشكيل لجنة في ضوء التوجيهات الرئاسية وتبين أن هذه الطرق تحتاج لـ40 مليار جنيه، ووجه الرئيس بالبدء الفوري بـ10 مليارات جنيه وتم صرف ملياري جنيه منها بالفعل، كما تم اعتماد 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء شبكة طرق.

موضوعات متعلقة

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

الفرق بين زواج التجربة والمتعة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

image description

ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا