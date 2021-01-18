إبراهيم إسحق يترأس قداس السيامة الإنجيلية للشماس ماهر أبادير

ترأس صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي للسيامة الدياكونية، للشماس ماهر أبادير، بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنه بطنطا.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في الاحتفال الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شارك أيضا القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والأب يوحنا ابادير، ولفيف من الكهنة والشمامسه وشعب كنيسه طنطا والمحلة.