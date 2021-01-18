الصين تجري محادثات مع كينيا لتخفيف أعباء الديون بعد اتفاق نادي باريس

أعلنت سفارة الصين في نيروبي أن الصين تجري محادثات مع كينيا بشأن اتفاق تعليق خدمة الدين، وذلك بعد أيام من موافقة مجموعة "نادي باريس" على تأجيل دفع 300 مليون دولار من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن السفارة قالت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، دون تقديم تفاصيل، إن الصين وقعت اتفاقيات تعليق الدفع مع 12 دولة أفريقية ومنحت إعفاءات على قروض معفاة من الفائدة مستحقة الدفع لـ 15 دولة أفريقية بموجب إطار عمل مجموعة العشرين.وأضافت أن الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي وبنك التصدير والاستيراد الصيني نفذا جميع طلبات تعليق الديون المؤهلة من الدولتين.وقالت الصين، وهي ثاني أكبر دائن خارجي لكينيا بعد البنك الدولي، إنها "تعلق أهمية كبيرة على تعليق الديون والتخفيف من حدتها في البلدان الأفريقية بما في ذلك كينيا وملتزمة بالتنفيذ الكامل لمبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين"، وفقا للبيان.