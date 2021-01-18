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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:42 م
مكي
مكي
محمد مجدي
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يصوِّر النجم أحمد مكي أحداث مسلسله الجديد «الاختيار 2» في عدد كبير من مواقع التصوير أبرزها لوكيشن «رابعة العدوية»، وهو واحد من أصعب اللوكيشانات بأحداث العمل الرمضاني.

وعلمت «الدستور» أنَّ «مكي» يؤثِّر بشكل إيجابي في تصوير العمل ويساعد مخرجه بيتر ميمي على إنهاء تصوير المشاهد الصعبة بشكل أكثر سهولة وذلك لدراسة «مكي» للإخراج.

وقالت مصادر إنَّ أحاديث جانبية بين بيتر ميمي وأحمد مكي أظهرت مدى سعادة المخرج بطريقة «مكي» الاحترافية.

طريقة فهم «مكي» لكادرات التصوير ساعدت بيتر ميمي في إنجاز المشاهد الصعبة في وقت قياسي، إذ يُقدِم «مكي» دائمًا على مساعدة بيتر بشكل كبير في توجيه كادرات الكاميرا بطريقة احترافية.

مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادي الجيار وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولي، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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