فى مثل هذا اليوم.. نياحة القديس يسطس تلميذ الأنبا صموئيل المعترف

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين، بذكرى نياحة القديس يسطس.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة نياحة القديس يسطس، إلاّ أنه تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف، وبناء على ذلك قامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوضعه ضمن قائمة قديسيها، ما استدعى ذكرهم بالقداس الإلهي صباح اليوم.ويترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.