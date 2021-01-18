المستشارة الألمانية تدعو إلى «الإفراج الفورى» عن الروسى نافالنى

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد عودته إلى موسكو، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، اليوم الإثنين، في برلين إن "السلطات الروسية ألقت القبض على ضحية هجوم بالأسلحة الكيماوية وليس مرتكبيها، لذلك تحث الحكومة الألمانية الحكومة الروسية أولا على إطلاق سراح السيد نافالني على الفور، وثانيًا توضيح كامل لظروف الهجوم الكيماوي على الأراضي الروسية"، مضيفا أن روسيا لديها كل ما تحتاجه للقيام بذلك.وكان نافالني أقام في ألمانيا منذ أغسطس الماضي للاستشفاء عقب محاولة تسميمه في موطنه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".وخضع نافالني في ألمانيا لعملية إعادة تأهيل، واتهم المعارض الروسي "فرقة اغتيال" من جهاز المخابرات الداخلية التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والتي تعمل بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمحاولة تسميمه باستخدام غاز أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك" في أغسطس الماضي.وألقي القبض على نافالني في موسكو، أمس الأحد، بزعم عدم استيفائه أحد شروط المراقبة لحكم سابق صدر ضده مع إيقاف التنفيذ المشروط.وأشار زايبرت إلى أن الحكم، الذي من المفترض أن الاعتقال تم بناء على انتهاك شروط إيقافه، قد تم تصنيفه على أنه تعسفي من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2017، مضيفا أنه تم بعد ذلك الحُكم على روسيا بدفع تعويضات إلى نافالني وشقيقه، وقال: "اتهام السيد نافالني بانتهاك شروط المراقبة نتيجة حكم تعسفي ينتهك سيادة القانون".وذكر زايبرت أن نافالني كان يتماثل للشفاء في ألمانيا منذ الهجوم عليه، وقال: "من غير المقبول تماما اتهام السيد نافالني بانتهاك شروط إيقاف الحكم في هذه الفترة"، مضيفا أن جلسة الاستماع القضائية الخاصة بنافالني انعقدت خلال فترة قصيرة للغاية، وفي مركز للشرطة صباح الإثنين.