رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المستشارة الألمانية تدعو إلى «الإفراج الفورى» عن الروسى نافالنى

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:52 م
ميركل
ميركل
وسام عطية
طباعة
أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد عودته إلى موسكو، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، اليوم الإثنين، في برلين إن "السلطات الروسية ألقت القبض على ضحية هجوم بالأسلحة الكيماوية وليس مرتكبيها، لذلك تحث الحكومة الألمانية الحكومة الروسية أولا على إطلاق سراح السيد نافالني على الفور، وثانيًا توضيح كامل لظروف الهجوم الكيماوي على الأراضي الروسية"، مضيفا أن روسيا لديها كل ما تحتاجه للقيام بذلك.

وكان نافالني أقام في ألمانيا منذ أغسطس الماضي للاستشفاء عقب محاولة تسميمه في موطنه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وخضع نافالني في ألمانيا لعملية إعادة تأهيل، واتهم المعارض الروسي "فرقة اغتيال" من جهاز المخابرات الداخلية التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والتي تعمل بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمحاولة تسميمه باستخدام غاز أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك" في أغسطس الماضي.

وألقي القبض على نافالني في موسكو، أمس الأحد، بزعم عدم استيفائه أحد شروط المراقبة لحكم سابق صدر ضده مع إيقاف التنفيذ المشروط.

وأشار زايبرت إلى أن الحكم، الذي من المفترض أن الاعتقال تم بناء على انتهاك شروط إيقافه، قد تم تصنيفه على أنه تعسفي من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2017، مضيفا أنه تم بعد ذلك الحُكم على روسيا بدفع تعويضات إلى نافالني وشقيقه، وقال: "اتهام السيد نافالني بانتهاك شروط المراقبة نتيجة حكم تعسفي ينتهك سيادة القانون".

وذكر زايبرت أن نافالني كان يتماثل للشفاء في ألمانيا منذ الهجوم عليه، وقال: "من غير المقبول تماما اتهام السيد نافالني بانتهاك شروط إيقاف الحكم في هذه الفترة"، مضيفا أن جلسة الاستماع القضائية الخاصة بنافالني انعقدت خلال فترة قصيرة للغاية، وفي مركز للشرطة صباح الإثنين.

موضوعات متعلقة

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

عاهل الأردن وولي العهد يستقبلان السيسي لدى وصوله عمان

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

image description

ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا

غدا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج