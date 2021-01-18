يبحث المواطنين بعد انتشار زواج التجربة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفرق بين زواج التجربة والمتعة، حيث أثارت ضجة كبيرة، وأثيرت غضب المواطنين عبر السوشيال ميديا منذ أطلقها محام خلال الفترة الماضية، ومن جانبها قامت المؤسسات الدينية في مصر بتوضيح الرأي الشرعي حول هذه المبادرة.





الفرق بين زواج التجربة والمتعة

العديد من علماء الدين، أوضحوا رأي الشرع في زواج المتعة المحدد بفترة زمنية معينة، وقاموا بالرد على جميع الأسئلة المتعلقة بشأنه، ففي درس ديني بأحد المساجد من التي كان الشيخ محمد متولي الشعراوي يلقيها، شرح تفاصيل قصة زواج المتعة ووقت أن حلله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن نكاح المتعة أحله النبي فترة، ولكنه تم تحريمه للأبد، قال عمر بن الخطاب ما يجيء واحدا يستمع لأجل إلا رجمته، وقال سيدنا على بن أبي طالب لولا نهى عمر ما زنا إلا شقي، حيث أكد نهى عمر رضي الله عنهما.





رأي الدكتور أحمد عمر هاشم في زواج المتعة

بينما قال الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن زواج المتعة، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما أصاب المسلمين من حالات التعب النفسي، وقئتذ، فقد أباحه لفترة الغزوة فقط، وما انتهت الغزوة إلا وحرمه، وهناك مذاهب في الشيعة تحاول أن تبيحه، ولكن الرسول حرمه إلى الأبد، وكان هذا التحريم مستمرًا حتى يومنا هذا.





رأي الدكتور مبروك عطية في زواج المتعة

بينما قال الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ببني سويف السابق، في جامعة الأزهر، والداعية الإسلامي المشهور، إن نكاح المتعة هو جواز محدد المدة، و كان موجودًا في الجاهلية، وعندما جاء الإسلام لم يحرم كل شيء فجأة، ولكن حرمه النبي بعد غزوة من الغزوات للأبد.





وبعد معرفة الفرق بين زواج التجربة والمتعة، أما عن تعريف زواج التجربة، فهو تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين وعدم وقوع الطلاق قبل هذه المدة أو انتهاء العلاقة بانتهاء مدة العقد، وخرج الأزهر بيان رسمي حرم هذا الزواج لأنه محددة المدة الزمنية.



