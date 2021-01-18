إجراء عملية توسيع للقناة العصبية بمستشفى بني سويف التخصصي (صور)

نجح أطباء جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الإثنين، في عمل عملية توسيع للقناة العصبية، لمريضة تبلغ من العمر 47 عامًا، حيث تعاني من آلام بالظهر مع عدم القدرة على الحركة المشي الطبيعي، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازم تبين وجود اختناق بالنخاع الشوكي بالفقرات القطنية.وقام الفريق الطبي المكون من الدكتور طارق العدوى استشاري جراحات العظام، ورئيس أقسام جراحات العظام بالمستشفى، والدكتور هاني خير استشاري جراحة العظام، الدكتور حمادة سعداد، وأحمد أبو سيف أخصائيين جراحة العظام بالمستشفى، ونواب القسم، واستشاري التخدير الدكتور منال تغيان، والدكتوره دينا رأفت أخصائي التخدير.وقال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى إنه تم عمل إجراء عملية توسيع للقناة العصبية وتثبيت للفقرات مع عمل رقعه عظمية داعمة، وتم نقل المريضة بصحة جيدة إلى القسم الداخلي بالمستشفى لمتابعة مابعد الجراحة واستكمال العلاج.ووجه مدير عام المستشفى الشكر لأعضاء الفريق الطبي وجميع العاملين بقسم العمليات بالمستشفى لما يبذلونه من جهد لتحسين الخدمة الطبية بالمستشفى ولما يبذلونه من جهد لخدمة المرضي.