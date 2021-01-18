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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التموين يكشف المخزون الاستراتيجي من السلع

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:32 م
وزير التموين
وزير التموين
كريمة أبوزيد والسيد السعدني
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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن احتياطي القمح 5 شهور والسكر 3 شهور والأرز متوفر ولدينا تأمين منه حتى الموسم المقبل، لافتًا إلى أنه تم زراعة مليون 800 ألف فدان وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي، وفي الزيت لدينا رصيد يكفي قرابة 4 أشهر ولدينا تعاقد للحوم لمدة 24 شهرًا، فمصر قاربت علي الاكتفاء الذاتي محليًا من الدواجن.

أضاف الوزير، في بيان أمام مجلس النوب الإثنين، أن اللحمة السوداني الطازجة يتم ذبحها داخل مصر وبيعها بـ85 جنيهًا للكليو والمجمدة 65 جنيهًا للكليو، مضيفًا أن لدينا أرصدة تكفي لمدة 3 شهور لكل السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

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