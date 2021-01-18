ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل لـ8.49 مليون حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 49. 8 مليون حتى الساعة 0730 صباح اليوم الإثنين بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 209 آلاف و847 حالة.ووصل المتعافون إلى 7.51 مليون شخص من المصابين من كوفيد- 19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 46 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.