وزير التنمية ينتقد خروج النواب من الجلسة العامة للبرلمان

أعرب الوزير محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن أسفه الشديد على خروج النواب من الجلسة العامة للبرلمان أثناء تعقيبه ورده على أسئلة أو طلبات إحاطة قدموها بأنفسهم.وقال الوزير خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة مساء اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي: "النائب يعرض المشكلة ويخرج وللأسف أنا برد وأنتظر أي تعقيب من النائب ولكني أجده خارج القاعة ومش موجود".وأضاف شعراوي أنه شخصيًا لا يسمح ولا يرضى أن يعامل النواب معاملة غير لائقة، مضيفًا: "أنا جتلي شكاوى سابقة وتم حلها فورًا لأن النائب هو أقرب للمواطن لرصد المخالفات أو القصور والسلبيات وهو أفضل من يوصل نبض المجتمع، وأنا شخصيًا موجود في مكاني لإرضاء المواطنين، وسوف ننظم ورشة عمل مع المحافظين وهنكلمهم وسيتم تخصيص مسئولين في كل محافظة لاستقبال النواب.وتابع الوزير أن ملف المحافظين سيتم حله بصفة نهائية، وهناك تعاون بين لجنة الإدارة المحلية والوزارة احترامًا للمجلس الموقر والنواب، وهذا الملف سيتم حله في أقرب فرصة، وسيتم استقبال النواب في المحافظات على أحسن ما يكون.