تثبيت جملة «لأنك اعتمدت وخلصتنا» لمدة 3 أيام احتفالا بعيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى برامون عيد الغطاس المجيد.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تُثبت جملة "لأنك اعتمدت وخلصتنا" لمدة 3 أيام متصلة وتحديدا من 10 وحتى 12 طوبة، وذلك في كافة صلواتها.ويترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.