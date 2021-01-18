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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني لوزير التنمية المحلية: نتحمل فواتير المحافظين في الشارع

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:26 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قائلا: "من الجاني في قانون التصالح في مخالفات البناء هل السلطة التفيذية أو المشرع؟".

وأشار النائب خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة بيان وزير التنمية المحلية بشأن ما تم في تنفيذ برنامج الحكومة، إلى أن النواب أكثر من يعانون في الشارع بسبب مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: "نحن نتحمل فواتير المحافظين في الشارع".

ووجه رسالة للوزير، قائلا: "هذا الإهمال ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة، متابعا: مش حاسين إن في مصر محليات على أرض الواقع ولا يوجد معدات للنظافة، أنتو عايشين إزاي ومعيشين الشعب إزاي؟، لازم حلول جذرية علشان مشكلة النظافة".

وأشار النائب، إلى أن مركز ملوي بمحافظة المنيا به شرائح فقيرة، وأسعار التصالح بها مغالاة لا يتحملها الأهالي، قائلا: "الأسعار من ضروب الخيال ولا يتحمله بشر، متابعا: "رفقا بالمواطن الغلبان ومحدود الدخل".

وأكد عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق في مركز ملوي متهالكة، قائلا: "لا يوجد شارع تعرف تمشي فيه برجليك، والبهوات بتوع الغاز لم يردوا الشي لأصله".

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