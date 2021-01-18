وفاة قاض بمحكمة استئناف الإسماعيلية متأثرًا بكورونا

توفي المستشار عبدالقادر أحمد عوض عطا الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.ويهيب مجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية بالسادة القضاة وأعضاء النيابة والمتقاضين وجموع الشعب المصري اتخاذ كل التدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان والتعامل بحرص شديد وارتداء الكمامات الواقية.