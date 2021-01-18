اليوم.. انطلاق مبادرة الفنانة وفاء ياديس للطفل الموهوب «أونلاين»

أطلقت اليوم الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، مبادرة "معارض صغيرة أونلاين" للأطفال الموهوبين فى الفنون التشكيلية، مساهمة منها لمجهودات الدولة لتنمية المستوى الفكرى والإبداعية للأجيال الجديدة.تقوم المبادرة على استيعاب وتفاعل الفنانة مع الأطفال الموهوبين من سن 6 سنوات وحتى 12 سنة، وإقامة معارض سنوية لهم اونلاين، وتعتبر هذه المبادرة استمرار لمبادرات أخرى أطلقتها الفنانة الدكتورة وفاء ياديس سابقا، لتعليم الأطفال سينما الرسوم المتحركة وورش عمل للرسم وفن التشكيل النحتى.يتم إرسال الأعمال الفنية على الرابط التالى: www.instagram.comdrwafaayedisuart، كما سيتم استقبال الأعمال وفرزها لتصنف حسب السن والموهبة، ويتم عمل عرض لكل الأعمال المشاركة أون لاين بالتتابع، من أول فبراير وحتى اخر الشهر القادم، ثم يتم اختيار المتميز منها للمعرض الخاص بالمبادرة يوم 3 مارس.2021.وتأتى مبادرة ( معارض صغيرة أونلاين) كأحد فعاليات معرض مونوجرافيا للفنانة الدكتورة وفاء ياديس المقرر انطلاقه يوم 20 يناير ليكون موضوع المعرض عن العنصر الواحد وتعدد وجهات التعبير عنه هو موضوع معارض صغيرة أونلاين لهذه السنه حيث سيختار الطفل موضوع من عنوان اللوحات بالمعرض ويعبر عنه بريشت.