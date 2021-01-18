الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس تشارلز من سيزي الفرنسيسكاني

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس تشارلز من سيزي الفرنسيسكاني.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد مارشيوني فى مدينة سيزي بإيطاليا يوم 19 أكتوبر عام 1613م. نال سر المعمودية بعد ثلاثة أيام من ميلاده. اتخذ القديس فرنسيس الأسيزي والقديس أنطونيوس البدواني شفعاء له. عمل فى مزارعة والده ليساعده في هذا العمل الشاق، وفي عام 1633م تعرض لمرض كاد أن يودي بحياته، وفي الحال تحسنت صحته وقام من سرير مرضه معافى تمامًا. وكان لديه الميول ليصير راهبًا بسيطًا يكرس حياته لخدمة الرب.وأضاف: "اتخذ اسم تشارلز، كان يعيش حياة الفقر. وفي يوم من الأيام وأثناء السجود للقربان الأقدس خرج شعاع من نور من القربان وآثار جرحًا فى جانبه الأيسر، وكان هذا الجرح مرئيًا حتى بعد وفاته. فطلب منه مرشده الروحي فى أن يكتب سيرته الذاتية. وبدأت صحته تضعف بسبب الملاريا، فاستدعاه البابا كليمنت التاسع وهو فى ساعاته الأخيرة، فكان تشارلز مريضًا جدًا فقام الرهبان بحمله على كرسي للذهاب إلى البابا فطلب من الراهب الفقير تشارلز أن يباركه، فقال تشارلز للبابا يجب عليك أنت أن تباركني، فألح البابا فى طلبه فقام تشارلز بوضع يديه على رأس البابا وباركه".واختتم: "فرحل تشارلز الفقير يوم 6 يناير عام 1670م. في دير سان فرانسيسكو بروما. فقام بتطويبه البابا لاون الثالث عشر فى 22 يناير عام 1882م. وقام بإعلانه قديسًا البابا يوحنا الثالث والعشرون يوم 12 ابريل عام 1959م".