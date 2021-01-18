من الإسكندرية للشرقية.. «غواصو الخير» يشاركون في البحث عن غريق الزوامل

اتجه فريق غواصي الخير من محافظة الإسكندرية إلى الشرقية للبحث عن غريق قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، والمفقود فى قاع ترعة الإسماعيلية، منذ ١٠ أيام.وفريق غواصي الخير هو فريق تطوعي مكون من 60 غطاسا تقريبا على مستوى الجمهورية، تم تنظيمه في 2018، ليكون مهمته الأساسية التدخل لانتشال جثامين الغرقى.ويشارك غواصي الخير في محاولات البحث عن غريق قرية الزوامل، والذي راح ضحية انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وعمه وشقيقه، من أعلى كوبرى الزوامل فى ترعة الإسماعيلية.يقول كابتن إيهاب المالحي مسؤول فريق غواصو الخير، إنه توجه بالأمس عدد من الغطاسين المتطوعين باستكمال عملية البحث، في عدد من المناطق المحيطة بمكان الحادث، وتم البحث في منطقة كوبري الشباب والذي يبعد عن مكان الحادث بما يقرب ٢٧ كيلو، وهو مكان ملىء بالنفايات والقمامة، ومن الوارد أن يكون جثمان الغريق عالق به.وتابع المالحي، أن هناك عدد كبير من الغواصين المتطوعين يشاركون في عملية البحث بالمجرى المائي لترعة الإسماعيلية، بالتعاون مع فرق الإنقاذ النهري من محافظات الشرقية والمنوفية والغربية.وأكمل المالحي، أن جثامين الغرقى تتغير صيفا بعد ٣ أيام، أما في فصل الشتاء وخاصة مع برودة المياه قد تتأخر عوامل التغيير ما بين ٨ إلى ١٠ أيام، آملين أن يظهر الجثمان في أي وقت، متابعا أنه اليوم أيضا تستمر محاولات البحث لحين ظهور الجثمان لطمأنة أهله وذويه.وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد السيد محمد، الذي غرق إثر انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه فى ترعة الإسماعيلية الجمعة الماضي بمنطقة الزوامل بدائرة مركز بلبيس، وقد تم إنقاذ والده وشقيقه، فيما توفى عمه وتم انتشال جثمانه، وجارى البحث عن جثمان الشاب المفقود.