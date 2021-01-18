غدا.. كلمة روحية للانبا باخوم لشباب الأقباط الكاثوليك

قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه من المقرر أن يقوم بإلقاء كلمة روحية لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وذلك في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك يأتي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.ويأتي ذلك في إطار العمل الرعوي للإيبارشية البطريركية الكاثوليكية وتحديدًا لجنة الشباب.