قائمة بأبطال مسلسل «طوق نجاة» أمام نيللي كريم (خاص)

تتكتم شركة «العدل جروب»، الجهة المنتجة لمسلسل «طوق نجاة» (بطولة نيللي كريم) على أسماء أبطال العمل.وعملت «الدستور» على أنَّ المسلسل الذي اختير له سابقًا اسم «طبع حياة» يشارك في بطولته الفنان كريم فهمي والنجم مصطفى درويش والفنانة الشابة تارا عماد.ويقدِّم مصطفى درويش البطولة الثانية له مع نيللي كريم بعد مسلسل «بـ100 وش»، الذي عرض في رمضان الماضي.وقالت المصادر إنَّ تصوير المسلسل سيبدأ يوم 26 يناير الجاري بمشاهد في مدينة السادس من أكتوبر.