NETFLIX تعرض مسلسل «كيد كوزميك» للأطفال بدءًا من 2 فبراير

تبدأ شبكة NETFLIX في عرض مسلسل الأطفال "كيد كوزميك" يوم 2 فبراير المقبل.والمسلسل من تأليف وإخراج صانع الرسوم المتحركة "كريغ ماكراكن" ومبدع "Powerpuff Girls’s"وتدور أحداثه في 10حلقات حول مغامرات صبي ّ متحمس وواسع الخيال، يعيش مع جده المتحرر في بلدة صحراوية قليلة السكان. وحين يعثر على ”أحجار القوة الكونية الخمسة“ في حطام سفينة فضائية، يعتقد أن حلمه لأن يصبح بطًلا حقيقيا قد تحقق. فيعمد إلى تشكيل فريق من أبطال محليين لإيقاف غزو الكائنات الفضائية لسرقة الأحجار. قد يمثل "كيد" وفريقه شخصيات خيرة في الحكاية، ولكنهم في الحقيقة لا يبلون بلاء حسنا، حيث يدرك "كيد" أن التحول إلى بطل في الحياة الواقعية يختلف اختلافا تاما عما يمثله في الخيال.