ما هو زواج التجربة والحكم الشرعي فيه بالتفصيل

تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول ما هو زواج التجربة 2021 والحكم الشرعي فيه، الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشكل كبير خلال هذه الساعات بعد أن إعلن عنها صاحب المبادرة، الذي أثار جدلا واسعًا من جانب المواطنين عبر السوشيال ميديا، مما جعل المؤسسات الدينية تنتفض للرد على هذه المبادرة.

ما هو زواج التجربة 2021

زواج التجربة، وفقا لما قاله صاحب المبادرة التي وجدت هجومًا كبيرًا لدى المواطنين، هو أن يكتب عقد منفصل عن وثيقة الزواج، ويحدد فيه شروط الزوجين ويتم تحديد مدة معينة للعيش معًا سواء ثلاث سنوات أو سنتين أو خمسة وفقا لما يحددا وإذا لم يتوفقا يحق لهما فسخ العقد.

من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى فتوي له، أنه من أهمِّ دعائم نجاح الزواج هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الاستمرارية، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة.

وأضاف الأزهر، أن الإسلام كفل لكلا طرفي هذا العقد حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً، وجعل حلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.

رأي الأزهر في زواج التجربة

وكشف الأزهر الحكم الشرعي ما يسمى بـ "زواج التجربة" فإنها مبادرة تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ وبهذه المبادرة امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.

وواصل الأزهر رده على هذه المبادرة قائًلا: زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.





الإفتاء ترد على مبادرة زواج التجربة

وأما دار الإفتاء لم تدلى بأية آراء شرعية حول المبادرة إلا بعد تشكيل لجنة تدرس المبادرة دراسة مستفيضة، ثم ترد على جميع الأسئلة الواردة إليها من جمهور المواطنين حول زواج التجربة، وفقا لما صرحت به عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".





وبعد عرض ما هو زواج التجربة والحكم الشرعي فيه، قالت الإفتاء:" إن هذه المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، لدراسة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء الدراسة والبحث".





اقرأ أيضا :



