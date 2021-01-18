«طوق النجاة» اسمًا نهائيًا لمسلسل نيللي كريم في رمضان المقبل

كشفت مصادر قريبة من صناع مسلسل النجمة نيللي كريم والذي سيعرض في رمضان المقبل عن أن العمل يحمل اسم "طوق نجاة" وذلك عندما كان المسلسل يحمل اسم "طبع حياة" لتستقر الجهة المنتجة على الاسم الأول بشكل نهائى.وكشفت المصادر في تصريحات لجريدة "الدستور" اليوم الإثنين أن العمل به كثير من المفاجآت خاصة في الأبطال الذين سيتم الإعلان عنهم من بينهم الفنان كريم فهمي الذي سيشارك في البطولة الخاصة بالعمل.يذكر أن الفنانة نيللى كريم، حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "بـ100 وش"، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "نمرة 2"، والذى تم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.