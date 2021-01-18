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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: المناورات العسكرية الروسية الصينية غير موجهة ضد اليابان

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:09 م
لافروف
لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن التدريبات العسكرية التي تجريها روسيا والصين غير موجهة ضد اليابان، بل تهدف إلى ضمان الاستعداد القتالي للقوات الجوية التي تقوم بتنفيذ مهمة الدفاع عن حدود روسيا الاتحادية والصين.

وأضاف لافروف- في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج العمل في عام 2020 أوردته وسائل إعلام روسية "إذا تحدثنا عن الوضع العسكري في المنطقة، نعم، نحن نتعاون مع الصين في تنفيذ عمل مشترك، بما في ذلك وفي إطار مناورات عسكرية. ومثل هذه المناورات لم تعد أمرا جديدا من حيث المبدأ، نظرا لأن تنفيذها تم عدة مرات على مستوى القوات البرية للبلدين وفي إطار منظمة شنجهاي وفي إطار ثنائي أيضا.

والآن تم تنفيذ هذه المناورات على مستوى القوات الجوية الفضائية.

وهي غير موجهة ضد اليابان، بل تهدف لضمان الاستعداد القتالي للقوات الجوية التي تقوم بتنفيذ مهمة الدفاع عن حدود روسيا الاتحادية والصين".

وأكد لافروف، أن الجانب الروسي يعتبر علاقاته مع اليابان طيبة للغاية، ودائما كانت علاقات ودية، معربا عن ثقته في أن موسكو ستقيم اتصالات شخصية مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، أيضا.

وكان لافروف قد أشار اليوم في هذا السياق، إلى ضرورة تفعيل التواصل بين روسيا واليابان فيما يخص الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جدير بالذكر أن العلاقات الروسية اليابانية تتقدم بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو والتي تعكر صفو العلاقات بينهما، حيث إن هناك نزاعا قائما بين الجانبين على أربع جزر بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، ضمها الجيش السوفيتي أواخر الحرب العالمية الثانية، وتعرف هذه الجزر البركانية في روسيا بـ"كوريل" وفي اليابان بـ"أراضي الشمال".

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