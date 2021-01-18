اليابان تعتزم تعيين وزير الإصلاح الإدارى تارو كونو منسقًا للقاحات ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي، عن عزمه تعيين وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي تارو كونو في منصب منسق اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في اليابان.وقال سوجا، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أوردت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" مقتطفات منه إنه قرر إسناد هذه المهمة لكونو بسبب سجله الحافل في معالجة القضايا المتعلقة بالوزارات والوكالات بصفته وزيرا للإصلاح الإداري والتنظيمي.وأضاف سوجا أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لإيصال لقاحات آمنة وفعالة مضادة لفيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن اللقاحات تعتبر عنصرًا رئيسيًا في منع العدوى.وأكد رئيس الوزراء الياباني أن الحكومة ستعمل بأقصى قدر من الجدية الممكنة لبدء التطعيم في نهاية شهر فبراير المقبل.