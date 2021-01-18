بوندسبنك: الاقتصاد الألماني أثبت قدرته على الصمود أمام الإغلاق المشدد

أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) إلى أن الاقتصاد الألماني أثبت قدرته على الصمود حتى مع تشديد إجراءات إغلاق كورونا.وكتب المصرف في تقريره الشهري يناير الجاري، المنشور اليوم الاثنين، أن هناك " إشارات مشجعة" تسمح بالأمل في أن " القيود التي تم تمديدها وتشديدها مع بداية العام الجديد لن تضر بالتعافي الاقتصادي بشكل كبير".واستند خبراء البنك في تفاؤلهم إلى تطورات الوضع في الربع الختامي من 2020، وتوقع البنك المركزي أن الناتج الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من العام الماضي اتسم بـ"الركود تقريبا"، وهي نفس توقعات المكتب الاتحادي للإحصاء.وقد أدى انتشار فيروس كورونا والتدابير المشددة لاحتواء الجائحة إلى عرقلة تعافي الاقتصاد الألماني.