797 إصابة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في كافة محافظات العراق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 609 آلاف و29 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن 1769 حالة قد تماثلت للشفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 571 ألفا و198 حالة، بنسبة بلغت 94%، مشيرة إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالى حالات الوفاة إلى 12953 حالة.