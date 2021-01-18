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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الآثار» تعلن اكتشاف بقايا حصن رومانى فى أسوان

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:02 م
بقايا حصن روماني
بقايا حصن روماني في أسوان
مها صلاح
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تمكن البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والعاملة بموقع "حصن شيحة" بمحافظة أسوان، من الكشف عن بقايا حصن روماني يتضمن بقايا كنيسة من أوائل العصر القبطي، وبقايا معبد من العصر البطلمي.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة قد اكتشفت داخل الحصن مجموعة من العناصر المعمارية لمعبد بطلمي، ولوحة من الحجر الرملي غير مكتملة، صور عليها نموذجًا لمدخل المعبد ورجل بهيئة إمبراطور روماني يقف بجوار مذبح يعلوه جزء من معبود، بالإضافة إلى أربع كتل من الحجر الرملي نقش عليها سعف النخيل، وخراطيش لملوك بطالمة ونقش هيراطيقي متأخر، وأحد الأباطرة اليونان. كما تم العثور أيضًا على إناء من الفخار، وجزء من قبوة من الطوب الأحمر تعود للعصر القبطي.

وقال محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن البعثة استكملت أعمال الكشف عن بقايا الدير والكنيسة اللتين تم بناؤهما على أطلال هذا الحصن، الذي استطاع عالم الآثار الألماني هرمان يونكر بالكشف عن جزء منها سابقًا في الفترة 1920 - 1922، مشيرًا إلى أن البعثة كشفت عن امتداد بقايا سور مبني من الطوب اللبن يحيط بكنيسة شيحة من الناحية الغربية ويصل عرضه إلى 2.10 متر تقريبًا، وفي الجهة الشمالية من الكنيسة يوجد أربع غرف وصالة عرضية وسلم صاعد، أما الجهة الجنوبية فيوجد بها أفران لحرق الفخار، كما تم العثور على بلاطات حجرية على مستويين تقع في الجهة الشرقية أسفل الكنيسة.

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