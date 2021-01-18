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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التنمية المحلية: 40 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكة الطرق الداخلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:35 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال وزير التنمية المحلية، إن نتائج المبالغ المخصصة للتصالح سيتم تخصيص 60 بالمائة منها لتطوير وإنشاء مشروعات تنموية بالمحافظات.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس وردًا على تساؤلات النواب، أن تسعير القرى كان 50 جنيهًا للمتر وهناك محافظات خفضت ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون له رقم للعقار الخاص به لأن كل عقار سيكون له رقم وهذا الرقم سيتم التعامل به مع كل أجهزة الدولة في تقديم الخدمات حتي في توريث العقار ذاته.

وشكر الوزير بعض المؤسسات الخيرية التي قامت بدفع مبالغ التصالح بدلًا من غير القادرين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن شبكة الطرق الداخلية ستتكلف 40 مليار جنيه من أجل تطويرها وربطها ببعضها، مشيرًا إلى بدء تلك الخطة وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 25 بالمائة، مؤكدًا دراسة هذا الملف من خلال لجان متخصصة للتنفيذ على أعلى مستوى وبجودة عالية وبسعر موحد للكيلو متر وسيتم استلام تلك الشبكة من خلال لجنة مشكلة من أساتذة الجامعات المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الوزارة لديها 50 مركزًا على مستوى الجمهورية سيتم تنفيذ الرصف به هذا العام وسيتم استكمال الباقي في العام القادم.

وتابع أن ملف تقنين واضعي اليد ملف حيوي وتمت إعادة تسعير سعر الأراضي أكثر من مرة ونراعي ظروف المواطن المصري وهذا الموضوع محل دراسة وسيتم فيه الوصول إلي حلول إيجابية لصالح المواطن لأنه مطلب لكثير من النواب.

وأضاف أن 281 ألف مواطن تقدموا لتقنين وضع اليد إلا أن من ينطبق الشروط لا تزيد نسبتهم على 7 بالمائة من تلك الأعداد.

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