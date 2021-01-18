وساوس شيطانية وجنون.. كيف يمر الوقت على المعزولين بسبب كورونا؟

أجواء نفسية غير متزنة، يمر بها الجميع منذ انتشار وباء كورونا العالمي، بسبب كثرة الوفيات وتصاعد وتيرة الأحداث السلبية، حيث مر عام 2020 حزين على الأغلب لاسيما مع حالة الإغلاق العام التي دخلت فيها البلاد تقويضًا للجائحة.ذلك ما حدث للإنسان العادي من حالة نفسية سيئة، فما بالك بمريض فيروس كورونا داخل العزل المنزلي أو عزل المستشفيات الصحي؟، بالتأكيد لا ينكر أحد من المرضى أن تلك الفترة تكون سيئة للغاية وتزيد من الحالة النفسية للمريض.واتساقًا مع ذلك، فقد شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية ثلاث حالات انتحار لمرضى فيروس كورونا، آخرهم انتحار مريض كورونا في مستشفى العزل بأشمون، بالقفز من نافذة غرفته ليسقط صريعًا في الحال، بعدما نقص الأكسجين في دمه إلى 85%، بعدما ساءت حالته النفسية خلال فترة علاجه.الحالة الثانية كانت لآخر يدعى محمود، يبلغ من العمر 46 عام، الذي كان معزول بمستشفى حلوان، ألقي بنفسه من الطابق الخامس لينهي حياته بدلًا من محاولات النجاة والتعافي، الانتحار الثالث كان لعبدالعظيم 59 عامًا،، قفز من شرفة غرفته بالدور الرابع من مستشفى ميت غمر المركزي بالدقهلية.وكانت أولى حالات الانتحار لمرضى كورونا في مصر، داخل مستشفى الصدر بالعباسية، في مايو الماضي، حين ألقى مريض بنفسه من شرفة عرفته في الطابق الرابع للمستشفى، بعد أن كان يعاني من حالة نفسية سيئة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.فما الذي يدور في نفسية مريض فيروس كورونا؟ وكيف يمكن للمحيطين به التعامل معه؟ وهل يصل الأمر إلى الانتحار؟ تجيب "الدستور" في التقرير التالي على كل تلك الأسئلة، من خلال حكايات لمرضى عزل إلى جانب أطباء علم نفس.الدكتور محمد مهدي، استشاري الطب نفسي، شدد على أهمية العامل النفسي خلال فترة العلاج من فيروس كورونا للمرضى والمصابين، مبينًا أن الجهاز المناعي للإنسان يعتبر أول المتأثرين بالحالة النفسية التي يمر بها الشخص.وقال لـ"الدستور": "لا بد من دعم مريض كورونا نفسيًا حتى يستطيع جهازه المناعي محاربة الفيروس وهذا دور المحيطين به، فهناك من يصبر ويستطيع عبور الأزمة وهناك من تتدهور حالته النفسية ومن ثم يضعف جهازه المناعي ولا يقوى على صدّ المرض".وأضاف: "قد تصل في بعض الأحيان أن يقبل مريض كورونا على الانتحار، بسبب تفكيره بأنه سيموت ولن ينجو، فيتخلص من حياته بديلًا عن الانتظار وتختلف من شخص إلى آخر على حسب رؤيته للأمور في حياته عامة، فخلال فترة العزل يمر المريض بمشاعر سلبية مثل القلق والخوف والتوتر".نهاد أحمد، 27 عامًا، لديها تجربة مع سوء الحالة النفسية أثناء فيروس كورونا، قالت: "أصيبت أمي بالفيروس خلال الموجة الثانية منه، وبعد 10 أيام من الإصابة وعدم التحسن، تحولت وأصبحت شخص آخر غير الذي نعرفه".أضافت: "كانت تبكي كثيرًا في غرفة العزل المنزلي، وأحيانًا تصرخ بدون سبب معلوم، وفي مرات كثيرة كانت تدعوا أن ينتقم الله مننا بلا سبب، ووقتها نصح الطبيب أن نأخذ حذرنا، ونبعد عنها كل سبل التخلص من حالاتها".اختتمت: "ليس ذلك فحسب، بل نصحنا بعرضها على استشاري نفسي بعد الانتهاء من فترة العزل والتماثل للشفاء، من أجل التأكد من أن قواها العقلية سليمة، وحتى تعود متزنة كما كانت قبل المرض والعزل الذي أثر على صحتها النفسية والجسدية بشدة".لم يختلف أمر منة جاد، 27 عامًا، والتي مرت بفترة اكتئاب شديدة أثناء إصابتها بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، دفعتها للذهاب إلى طبيب نفسي عقب التماثل للشفاء، قالت: "وصل الأمر بي إلى تخيل وساوس شيطانية داخل غرفة العزل الخاصة بي".أوضحت: "لم أصل إلى حد التفكير في الانتحار ولكن كان الأمر نفسيًا صعبًا للغاية، كل يوم انتظر الموت يدق على بابي، لاسيما أن فترة عزلي تخطت الـ25 يومًا، في أغلبها لم أتحسن لذلك شعرت أن الحياة أصبحت سوداء".