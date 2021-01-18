وزير التنمية المحلية للبرلمان: نحن منفذون لقانون التصالح ولم نشرعه

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن قانون صادر من مجلس النواب والوزارة منفذة وليس مشرعة له.وأشار «شعراوي»، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، إلى أن ودور الوزارة تنسيقي في هذا الملف بخلاف ما يسند إليها من قبل الحكومة أو القيادة السياسية.جاء ذلك تعقيبًا من وزير التنمية المحلية على أن قانون التصالح عندما صدر كان من المفترض أن يصلح ما أفسده الدهر، خاصة في التعدي على الأراضي الزراعية.